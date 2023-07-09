Мирон Маркевич не гаяв часу після того, як очолив Карпати – львівський клуб нещодавно повідомив про підписання одразу 16 новачків. Деякі з них мають досвід виступів в УПЛ, що є додатковим козирем у боротьбі за омріяну путівку в елітний дивізіон.

Пятов завершив кар'єру гравця в Шахтарі, проте не покинув клуб. Легендарного воротаря помітили на заняттях "гірників" вже у статусі помічника тренера воротарів. А Мудрик трошки підмочив своє реноме "зразкового спортсмена" – Михайла помітили в одному з ресторанів McDonald's. Про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".