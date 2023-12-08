Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський робить впевнені кроки до повернення до нормального життя.

Кілька місяців тому Мілевського довелося госпіталізувати. Результатом цього стала затяжна депресія, яку Артем намагався придушити спиртним. На щастя, друзям вдалося вмовити його звернутися по кваліфіковану допомогу.

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"Після проходження комплексної реабілітації від алкоголізму в одній зі столичних клінік екс-гравець збірної схуд на 20 кілограмів, а головне – він тепер не п'є. Мілевського закодували", – стверджує Sport.ua з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кошти на лікування Мілевського давав президент Динамо Ігор Суркіс. Окрім того, після остаточного завершення реабілітації Артема чекають на роботі в київському клубі.

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