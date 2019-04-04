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"Мілевський у свої 33 був сильнішим за всіх нас", – Парцванія розповів про перебування з нападником в одній команді

4 квітня 23:48 219 Читать на русском
"Мілевський у свої 33 був сильнішим за всіх нас", – Парцванія розповів про перебування з нападником в одній команді
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Півзахисник Десни Темур Парцванія поділився враженнями від гри нападника Динамо Брест Артема Мілевського, коли обидва виступали в Кішварді.

"Я вже давно хотів спробувати себе десь у Європі. Так вийшло, що я був без клубу, мені зателефонували, сказали, що є такий варіант: команда Кішварда з однойменного міста. У клубу все є: стадіон, тренувальні поля... Тому наважився на переїзд.

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Якщо чесно, поки не побуваєш сам та не спробуєш цей чемпіонат – не зрозумієш який він. Там дуже цікаво, дуже сильний чемпіонат. Мабуть, дві команди відрізняються за рівнем від інших, а решта – однакові. Думаю український чемпіонат, мабуть, трохи кращий: Шахтар, Динамо, а так...

Про Мілевського можу сказати лише гарне. Ми жили з ним в одній квартирі: класна людина, і як футболіст у свої 33 роки був на дві голови сильнішим за всіх нас", – цитує Парцванію офіційний сайт Десни.

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