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Мілевський відзначився асистом та приніс перемогу Динамо Брест у матчі проти Торпедо-БелАЗ

08:00 317 Читать на русском
Мілевський відзначився асистом та приніс перемогу Динамо Брест у матчі проти Торпедо-БелАЗ
Артем Мілевський / Фото ФК Динамо Брест

Динамо Брест розпочав з перемоги новий сезон чемпіонату Білорусі.

Чемпіонат Білорусі, 1-й тур

Торпедо-БелАЗ – Динамо Брест – 1:2

Голи: Горбачік, 90+3 – Нехайчик, 63, Фамаєх, 87

Мілевський та ще двоє українців здобули Суперкубок Білорусі, здолавши БАТЕ

Динамо на виїзді переграло Торпедо-БелАЗ. Український форвард гостей Артем Мілевський відзначився результативною передачею під час другого гола. Господарі зуміли відквитати лише один м'яч.

Нагадаємо, Мілевський взимку повернувся в Динамо Брест з угорської Кішварди.

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Відеоновини Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Білорусь Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном
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