"Милевский в свои 33 был сильнее всех нас", – Парцвания рассказал о пребывании с нападающим в одной команде

Полузащитник Десны Темур Парцвания поделился впечатлениями от игры нападающего Динамо Брест Артема Милевского, когда оба выступали в Кишварде.

"Я уже давно хотел попробовать себя где-то в Европе. Так получилось, что я был без клуба, мне позвонили, сказали, что есть такой вариант: команда Кишварда из одноименного города. У клуба есть все: стадион, тренировочные поля... Поэтому решился на переезд.

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Если честно, пока не побываешь сам и не попробуешь этот чемпионат – не поймешь какой он. Там очень интересно, очень сильный чемпионат. Пожалуй, две команды отличаются по уровню от других, а остальные – одинаковые. Думаю украинский чемпионат, пожалуй, получше: Шахтер, Динамо, а так...

О Милевском могу сказать только хорошее. Мы жили с ним в одной квартире: классный человек, и как футболист в свои 33 года был на две головы сильнее всех нас", - цитирует Парцванию официальный сайт Десны.

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