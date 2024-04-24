Колишні футболісти Артем Мілевський та Євген Селезньов з'їздили до хлопців з 79-ї Окремої Десантно-Штурмової Бригади, яка тривалий час воює на Мар’їнському напрямку.

Селезньов продовжує активно підтримувати військових на бойових позиціях – цього разу Євген завітав на позиції з ще однією легендою українського футболу Артемом Мілевським.

Селезньов провідав військових на передовій – стріляв з РПГ та показував футбольні скіли

Колишні футболісти вже традиційно зіграли у футбол з військовими. Селезньов відточує навики стрільби з кулемета, АК та пістолета. Також вони зідзвонились із Олександром Зінченком та Михайлом Кополовцем – військові теж з ними поспілкувались.

Нагадаємо, що Селезньов раніше з фондом "Народна армія" відвідував село Велика Новосілка на Донеччині, аби підтримати військових. Тоді Євген спробував постріляти з кулемета та РПГ (Ручний протитанковий гранатомет – прим.) та дивувався, що воїни можуть у важкій амуніції пересуватись протягом тривалого часу. Мілевський же нещодавно повернувся у футбол, щоправда, аматорський.

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