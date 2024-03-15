Колишній нападник збірної України Євген Селезньов відвідав Донеччину, де підтримав українських військових, які боронять наші землі від російської навали.

Селезньов з фондом "Народна армія" відвідали село Велика Новосілка на Донеччині, де зустрілись з військовими.

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Зокрема, колишній футболіст спробував постріляти з кулемета та РПГ (Ручний протитанковий гранатомет – прим.). Євген щиро дивувався, як воїни можуть у важкій амуніції пересуватись протягом тривалого часу (це без урахування зброї та боєкомплекту).

Не обійшлось і без футболу – Селезньов разом з військовими вправлявся у жонглюванні м'ячем. Вийшло ефектно, враховуючи, що екс-форвард збірної України був у незручному військовому екіпіруванні. Детальніше про поїздку Євгена на Донеччину можна переглянути за посиланням.

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