Бывшие футболисты Артем Милевский и Евгений Селезнев съездили к ребятам из 79-й Отдельной Десантно-Штурмовой Бригады, которая длительное время воюет на Марьинском направлении.

Селезнев продолжает активно поддерживать военных на боевых позициях – на этот раз Евгений посетил позиции с еще одной легендой украинского футбола Артемом Милевским.

Селезнев навестил военных на передовой – стрелял из РПГ и показывал футбольные скиллы

Бывшие футболисты уже традиционно сыграли в футбол с военными. Селезнев оттачивает навыки стрельбы из пулемета, АК и пистолета. Также они созвонились с Александром Зинченко и Михаилом Кополовцем – военные тоже с ними пообщались.

Напомним, что Селезнев ранее с фондом "Народная армия" посещал село Великая Новоселка Донецкой области, чтобы поддержать военных. Тогда Евгений попробовал пострелять из пулемета и РПГ (Ручной противотанковый гранатомет – прим.) и удивлялся, что воины могут в тяжелой амуниции передвигаться в течение длительного времени. Милевский же недавно вернулся в футбол, правда, любительский.

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