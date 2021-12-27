"Боролися б за першу шістку, напевно. Десь шості. За трійку – ні, важко було б. З такими майстрами грати, як Шахтар, Динамо, зараз Ворскла, Зоря підтягнулись. Хлопці он Лестер обігрують, це прикольно.

Мілевський: Можна посилати Ігоря Суркіса на багато різних букв, але він – машина, яка утримує Динамо

Динамо Брест двічі грало з київським Динамо. Спочатку забили 7, потім нам 3 забили в Туреччині. Без шансів, дуже важко. Звичайно, трошки рівень інший. Навіть не трошки. А тим більше Шахтар, який Реал два рази закрив. Про що ви говорите", – сказав Мілевський у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Артем виступав з білоруську команду з 2019 по 2020 роки і вперше в історії клубу завоював з Динамо Брест золоті медалі чемпіонату.

Динамо з унікальним показником перебуває поблизу топ-10 історичного рейтингу Ліги чемпіонів