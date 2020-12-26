Мілевський: Можна посилати Ігоря Суркіса на багато різних букв, але він – машина, яка утримує Динамо
Форвард Миная Артем Мілевський розповів про своє ставлення до президента Динамо Ігоря Суркіса.
"Це людина, у якого багато думок, людина настрою. Секунду назад ти у нього ***, а потім – Артемчик. Все одно, він – позитивна і дуже добра людина, яка багатьом у цьому житті допомогла.
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Так, він може бути зарозумілим. Можна ображатися на нього, можна лаятися з ним, посилати один одного на багато різних букв, але він – машина, яка утримує клуб. Так, йому допомагає брат Григорій. Вони молодці", – сказав Мілевський у коментарі програмі "Футбольний формат".
Нагадаємо, Мілевський захищав кольори Динамо з 2002 по 2013 роки і став з "біло-синіми" триразовим переможцем чемпіонату України та чотириразовим володарем Кубка країни.
Динамо з унікальним показником перебуває поблизу топ-10 історичного рейтингу Ліги чемпіонів