"Боролись бы за первую шестерку, наверное. Где-то шестые. За тройку – нет, трудно было бы. С такими мастерами играть, как Шахтер, Динамо, сейчас Ворскла, Заря подтянулись. Ребята вон Лестер обыгрывают, это прикольно.

Милевский: Можно посылать Игоря Суркиса на много разных букв, но он – машина, которая содержит Динамо

Динамо Брест дважды играло с киевским Динамо. Сначала забили 7, потом нам 3 забили в Турции. Без шансов, очень трудно. Конечно, немножко уровень другой. Даже не немножко. А тем более Шахтер, который Реал два раза закрыл. О чем вы говорите", – сказал Милевский в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Артем выступал с белорусскую команду с 2019 по 2020 годы и впервые в истории клуба завоевал с Динамо Брест золотые медали чемпионата.

Динамо с уникальным показателем находится вблизи топ-10 исторического рейтинга Лиги чемпионов