"Збірна України вас закриє. Маю на увазі у плані футболу закриє Росію. Українські футболісти сильніші, і вони знають, що роблять. Те, що я побачив у виконанні російських гравців в останніх матчах, це трохи інше. Якби дозволили грати в одній групі, оце було б", – поділився Мілевський у програмі Коммент.Шоу.

Суркіс запропонує Мілевському роботу в структурі Динамо, – ЗМІ

Зазначимо, що збірна України лише двічі у своїй історії зустрічалась з Росією – в активі "синьо-жовтих" 1 перемога та 1 нічия у протистоянні з росіянами.

Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри 23 вересня, записавши зворушливий відеоролик на своєму YouTube-каналі. Скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках, а останнім клубом Мілевського був Минай.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах