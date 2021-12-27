"Чи хотів би я бути в Динамо? Звісно. Така пропозиція вже не надійде, але я б із задоволенням приїхав і залишився там на тиждень.

Мілевський спрогнозував перспективи Динамо Брест в українській Прем'єр-лізі

Просто пожити, поїсти, зустріти всіх. Так, там вже інші хлопці, але є ж адміністратори, ресепшн, водій автобуса, ті, хто дивиться за полями. Я просто пожив би там, роздав кожному по 50-100 доларів, щоб мене поселили там. З величезною радістю це все сприймаю, це був би кайф", – сказав Мілевський у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Мілевський захищав кольори Динамо з 2002 по 2013 роки і став з "біло-синіми" триразовим переможцем чемпіонату України та чотириразовим володарем Кубка країни.

Динамо з унікальним показником перебуває поблизу топ-10 історичного рейтингу Ліги чемпіонів