"Хотел бы я быть в Динамо? Конечно. Такое предложение уже не поступит, но я бы с удовольствием приехал и остался там на неделю.

Милевский спрогнозировал перспективы Динамо Брест в украинской Премьер-лиге

Просто пожить, поесть, встретить всех. Да, там уже другие ребята, но есть же администраторы, ресепшн, водитель автобуса, те, кто следит за полями. Я просто пожил бы там, раздал каждому по 50-100 долларов, чтобы меня поселили там. С огромной радостью это все воспринимаю, это был бы кайф", – сказал Милевский в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Милевский защищал цвета Динамо с 2002 по 2013 годы и стал с "бело-синими" трехкратным победителем чемпионата Украины и четырехкратным обладателем Кубка страны.

Динамо с уникальным показателем находится вблизи топ-10 исторического рейтинга Лиги чемпионов