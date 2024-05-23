Мілевський відкрив свій приватний клуб для гри у FIFA (EA FC 24), про що повідомив на своїй кооперативній сторінці в Instagram.

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Так, Артем пропонує зіграти в нього у гостях в FIFA, провести день з дитиною або зіграти у FIFA онлайн. Розваги з Мілевським коштують недешево. Пограти у нього вдома в FIFA (сюди входять вечеря та шапка з особистої колекції) – 30 000 грн. Для дітей знижок немає – провести день з Артемом також обійдеться у 30 000 грн. Мілевський проведе тренування, автограф та фотосесію та подарує футболку Динамо та м'яч. А пограти онлайн з Артемом у FIFA можна всього лише за 5 000 грн.

Нагадаємо, що Мілевський виступав за Динамо з 2003 по 2013 роки, провів за киян 274 матчі, в яких відзначився 86 голами та 64 асистами. Леоненко у складі Динамо зіграв у 129 матчах, записавши до свого активу 79 голів та 20 асистів.

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