"Зелено-білі" після виходу в еліту і зміну підпорядкування змушені були створювати додаткову команду.

Загальні збори української Прем'єр-ліги, які відбулися у Києві 7 червня, офіційно прийняли до свого складу футбольний клуб Карпати, повідомляє офіційний сайт "левів".

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Регламент УПЛ передбачає неодмінною умовою участь команди клубу в чемпіонаті U-19. Відтак, менеджментом Карпат ухвалено рішення про створення в сезоні 2024/25 Карпат U-19. Про склад нової команди, тренерський штаб, календар матчів і підготовку до сезону буде відомо згодом.



Натомість Карпати-2 не братимуть участі в чемпіонаті. Нагадаємо, що підопічні Романа Гнатіва минулого сезону виступали у Другій лізі та фінішували на п'ятій сходинці. Карпатівці здобули 11 перемог, 6 разів зіграли внічию і зазнали 9 поразок.

За інформацією ЗМІ, очолити Карпати U-19 має екс-тренер Інгульця Владислав Лупашко.

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