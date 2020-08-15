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Мілевський прокоментував протести проти Лукашенка в Білорусі

18:05 - Читать на русском
Мілевський прокоментував протести проти Лукашенка в Білорусі
Артем Мілевський / фото: ФК Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський поділився думками щодо масових протестів по всій Білорусі.

"У Білорусі зараз не особливо весело. Таке, що не дуже смішно. У Бресті ситуація спокійна, але у всіх містах... Я не сильно хочу говорити на цю тему.

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Я ніколи не обговорюю політику, але відбуваються такі речі. М'яко кажучи, безумство якесь. Байдужим не можна залишатися в такій ситуації. Мирне небо – найголовніше", – поділився Мілевський в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

До слова, Мілевський провів 27 матчів у складі Динамо Брест в поточному сезоні, записавши до свого активу 4 голи та 7 асистів.

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Теги
Світ Артем Артем Мілевський Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном Олександр Лукашенко
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