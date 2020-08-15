Милевский прокомментировал протесты против Лукашенко в Беларуси

"В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, что не очень смешно. В Бресте ситуация спокойная, но во всех городах... Я не сильно хочу говорить на эту тему.

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Я никогда не обсуждаю политику, но происходят такие вещи. Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо – самое главное", – поделился Милевский в эфире YouTube-канала Бомбардир.

К слову, Милевский провел 27 матчей в составе Динамо Брест в текущем сезоне, записав в свой актив 4 гола и 7 ассистов.

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