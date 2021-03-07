"Я посміхався, тому що у мене був гарний настрій перед грою. Напевно, на цьому стадіоні я вже більше не зіграю. В останній раз був тут сім років тому з Хайдуком. Мені взагалі приємно тут перебувати. Звичайно, було незвично. Але дякую уболівальникам, коли я виходив, мені поаплодували. Мені дуже приємно. Для мене це важливо.

Динамо – Минай – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Результат, звичайно, не той, який ми очікували. Хотіли дати Динамо бій, але з різних причин не вийшло. Дуже незвично було весь час бігати за м'ячем, відбирати. Я звик на цьому полі тримати м'яч весь час під контролем, у ногах. Але тепер інша історія, треба постійно бути в обороні. Важко.

Знаєте, хотілося виглядати як цілісна команда. Але Динамо Київ – хороший колектив. Ми хотіли гідно зіграти, гідно виглядати, тим більше що матч очікувався в Ужгороді. Але відбувся в Києві. Якби ми грали там, повірте моєму досвіду, Києву було б у сто разів важче. А так трішки в другому таймі втратили концентрацію – гол, другий, вилучення, і все. Нічого вже не вдієш. Чи святкував би гол? Ми 3 рази до воріт дійшли. Ну, може, 5. Можливостей не було. Але не святкував би", – сказав Мілевський у коментарі прес-службі Динамо.

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