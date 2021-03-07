"Я улыбался, потому что у меня было хорошее настроение перед игрой. Наверное, на этом стадионе я уже не сыграю. В последний раз был здесь семь лет назад с Хайдуком. Мне вообще приятно здесь находиться. Конечно, было непривычно. Но спасибо болельщикам, когда я выходил, мне аплодировали. Мне очень приятно. Для меня это важно.

Динамо – Минай – 3:0 – видео голов и обзор матча

Результат, конечно, не тот, который мы ожидали. Хотели дать Динамо бой, но по разным причинам не получилось. Очень необычно было все время бегать за мячом, отбирать. Я привык на этом поле держать мяч все время под контролем, в ногах. Но теперь другая история, нужно постоянно быть в обороне. Тяжело.

Знаете, хотелось выглядеть как целостная команда. Но Динамо Киев – хороший коллектив. Мы хотели достойно сыграть, достойно выглядеть, тем более что матч ожидался в Ужгороде. Но состоялся в Киеве. Если бы мы играли там, поверьте моему опыту, Киеву было бы в сто раз труднее. А так немножко во втором тайме потеряли концентрацию – гол, второй, удаление, и все. Ничего уже не поделаешь. Праздновал ли бы гол? Мы 3 раза до ворот дошли. Ну, может, 5. Возможностей не было. Но не праздновал бы", – сказал Милевский в комментарии пресс-службе Динамо.

Динамо на классе разгромило Минай – Киев в тонусе, неудачная репетиция перед Вильярреалом, Монзуль снова феерит с VAR