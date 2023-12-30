Артем Мілевський і Євген Селезньов проведуть новорічний стрім, щоб зібрати гроші на ЗСУ. Колишні футболісти поспілкуються з уболівальниками у прямому ефірі.

Декілька місяців тому колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський зник з поля зору футбольних уболівальників. Але зараз, вилікувавшись від алкоголізму, одіозний екс-футболіст повертається до активного життя.

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"Друзі, залітайте до мене на передноворічний стрім на Twitch-каналі Timi_1010 сьогодні о 17:00! Будемо грати в EAFC 24 та спілкуватися на різні теми.

А ще, 20% від усіх донатів зі стріму передамо на протезування військових Superhumans. Чим більше зберемо, тим більше допоможемо!" – написав Мілевський.

Нагадаємо, за свою футбольну кар'єру Артем Мілевський виступав за київське Динамо, кольори якого захищав з 2002 по 2013 рік. Також форвард пограв за низку закордонних клубів, а кар'єру закінчив у Минаї.

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