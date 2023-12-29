Колишній форвард Артем Мілевський пригадав 2006 рік, коли збірна України U-21 здобула срібло чемпіонату Європи.

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський згадав минулі часи, опублікувавши ретро-фото з колишніми партнерами по "молодіжці", зроблене ще у 2006 році, коли збірна України U-21 під керівництвом Олексія Михайличенка здобула срібло чемпіонату Європи.

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"Назад у 2000-ні", – підписав фото Артем Мілевський. На знімку зображені зовсім юні Андрій Пятов, Руслан Фомін, та інші футболісти.

Артем Мілевський за свою кар'єру грав за такі команди, як Динамо (Київ), Динамо (Брест), хорватські Хайдук та Спліт, російський Тосно, румунську Конкордію, Минай, угорську Кішварду та турецький Газіантеп.

Останнім часом Артем Мілевський лікувався від алкоголізму. Одіозний форвард успішно пройшов реабілітацію і пішов на поправку.