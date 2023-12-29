Бывший форвард Артем Милевский вспомнил 2006 год, когда сборная Украины U-21 завоевала серебро чемпионата Европы.

Бывший форвард киевского Динамо на сборной Украины Артем Милевский вспомнил былые времена, опубликовав ретро-фото с бывшими партнерами по "молодежке", сделанное еще в 2006 году, когда сборная Украины U-21 под руководством Алексея Михайличенко получила серебро чемпионата Европы.

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"Назад в 2000-е", – подписал фото Артем Милевский. На снимке изображены совсем юные Андрей Пятов, Руслан Фомин и другие футболисты.

Артём Милевский за свою карьеру играл за такие команды, как Динамо (Киев), Динамо (Брест), хорватские Хайдук и Сплит, российский Тосно, румынскую Конкордию, Минай, венгерскую Кишварду и турецкий Газиентепспор.

В последнее время Артём Милевский лечился от алкоголизма. Одиозный форвард успешно прошел реабилитацию и отправился на поправку.