Нагадаємо, Мілевський приєднався до Миная наприкінці минулого року на правах вільного агента. До цього 36-річний форвард виступав за Динамо Брест.

Мілевський дебютував за Минай із поразки своїй колишній команді

Під час знайомства з командою Артем отримав від закарпатців оригінальний подарунок, повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital. Замість традиційної футболки в руках Михайла Кополовця опинився халат, на спині якого красувався 10-ий номер та прізвище новобранця.

Подарунок обрано не просто так. Річ у тім, що свого часу Мілевський спровокував справжній скандал, коли прийшов у халаті на презентацію Олега Блохіна у статусі головного тренера Динамо.

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