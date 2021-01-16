Мілевський отримав від Миная прикольний подарунок, який нагадав про курйозне представлення Блохіна
Український нападник Миная Артем Мілевський отримав цікавий презент замість ігрової футболки.
Нагадаємо, Мілевський приєднався до Миная наприкінці минулого року на правах вільного агента. До цього 36-річний форвард виступав за Динамо Брест.
Мілевський дебютував за Минай із поразки своїй колишній команді
Під час знайомства з командою Артем отримав від закарпатців оригінальний подарунок, повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital. Замість традиційної футболки в руках Михайла Кополовця опинився халат, на спині якого красувався 10-ий номер та прізвище новобранця.
Подарунок обрано не просто так. Річ у тім, що свого часу Мілевський спровокував справжній скандал, коли прийшов у халаті на презентацію Олега Блохіна у статусі головного тренера Динамо.
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