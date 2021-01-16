Підопічні Василя Кобіна перший матч у 2021 році зіграли проти Кішварди. Поєдинок відбувся на полі угорської команди і завершився мінімальною перемогою господарів. Єдиний гол на 40-й хвилині забив Карабелов.

Алієв відверто оцінив перспективи Мілевського в Минаї

Для Минаю ця зустріч стала знаковою, адже у складі закарпатської команди дебютував Артем Мілевський. 36-річний форвард вийшов у стартовому складі і відіграв повний перший тайм, після перерви поступившись місцем Шиндеру.

До слова, Мілевський приєднався до Минаю наприкінці минулого року на правах вільного агента. Цікаво, що свого часу Артем також виступав за Кішварду. Між двома приходами у брестське Динамо форвард зіграв за угорців 10 матчів, у яких організував 3 асисти.

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