Напомним, Милевский присоединился к Минаю в конце прошлого года на правах свободного агента. До этого 36-летний форвард выступал за Динамо Брест.

Милевский дебютировал за Минай с поражения своей бывшей команде

Во время знакомства с командой Артем получил от закарпатцев оригинальный подарок, сообщает ПРОФУТБОЛ Digital. Вместо традиционной футболки в руках Михаила Кополовца оказался халат, на спине которого красовался десятый номер и фамилия новобранца.

Подарок выбран не просто так. Дело в том, что в свое время Милевский спровоцировал настоящий скандал, когда пришел в халате на презентацию Олега Блохина в статусе главного тренера Динамо.

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