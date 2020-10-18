Чемпіонат Білорусі, 26-й тур

Шахтар Солігорськ – Динамо Мінськ – 0:1

Гол: Климович, 81

Динамо Брест – Рух Брест – 5:2

Голи: Кисляк, 4, Кривець, 56, Лаптєв, 59, Гордійчук, 69, Печенін, 90+1 – Нікіфоренко, 24, Васильєв, 29

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Суперники акуратно розпочали гру без особливих загострень, тому до перерви глядачі не побачили голів. У другому таймі кількість моментів у обох команд значно збільшилась. На 80-й хвилині гості з Мінська зуміли відкрити рахунок і втримати перевагу до фінального свистка. Український тренер Шахтаря Роман Григорчук мав нагоду впритул наблизитись до лідера турнірної таблиці БАТЕ, який розписав нічию, але поразка залишила солігорців на на третій сходинці. Варто відзначити, що у складі гостей зіграли одразу два українських захисники Андрій Бацула та Артем Сухоцький.

У брестському дербі перемогу здобув чинний чемпіон Білорусу. До перерви динамівці поступались Руху з рахунком 1:2. Але у другому таймі господарі відзначились 4-ма голами без відповіді і заслужено святкували перемогу. У стартовому складі Динамо Брест вийшли одразу двоє українців Євген Хачеріді та Олександр Нойок. У другому таймі до своїх співвітчизників долучився екс-форвард збірної України Артем Мілевський. Після 26-ти турів Динамо Брест розташувалось на 7-й сходинці, Рух – 8-й.

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