Мілевський через війну перебуває в далеко не найкращому психологічному стані. Саме тому Артем наразі фактично недоступний для представників українські ЗМІ, повідомляє журналіст UA-Футбол Ігор Семйон.

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З колишнім нападником Динамо хотіли поспілкуватись англійські журналісти для офіційної програмки English FA, оскільки шукали "доволі відомого, медійно яскравого й говіркого колишнього футболіста збірної України з яскравим бекграундом". На Артема буквально "полювали", але нічого не вдалось – телефон не відповідає, повідомлення в месенджери проігноровані, прямий контакт неможливий.

Нагадаємо, востаннє Мілевський з'являвся на публіці на поєдинку УПЛ Інгулець – Динамо, шокувавши своїм зовнішнім виглядом.

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