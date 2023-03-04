Колишні зірки Динамо прийшли на матч з Інгульцем і видали глибинну аналітику в перерві, коли кияни вже програвали 0:2. Компанію їм склав не менш зірковий коментатор Ігор Циганик.

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Алієв: Самі бачите, нині у Динамо грає одна молодь. Але це не говорить про те, що потрібно програвати у себе на такому стадіоні. Тим паче 0:2. Я не хочу образити Інгулець, але наразі ця команда виглядає набагато краще. Молодим динамівцям треба замислитись, за який клуб вони грають і на якому стадіоні вони грають. Зараз Луческу зробить висновки, випустить "джокера" Гаріка. Це Гармаш. Думаю, щось зміниться. Нічого надприродного у молодих гравцях Динамо зараз я не бачу.

Мілевський: Почну з того, що мені приємно перебувати тут на стадіоні разом з моїм кентом. Ми провели тут багато ігор. Он, Степанович (Циганик – прим.) курить якусь "шнягу".

Циганик: Та тут не те що закурити, запити можна!

Мілевський: Звичайно, хочеться, щоби Динамо завжди перемагало. Я ніколи не любив початок весни, тому що всі команди готові та дуже сильні фізично. До цього треба також бути готовим та знати, що будуть дуже важкі ігри. Ось це і підтверджується – поки що дуже важко. Не знаю, що сказати... Не те, що команда розчаровує, просто треба трошки… Я не знаю, що треба. Луческу сам знає, що краще. Поки 0:2.

Циганик: Я колись коментував матчі, коли ще ці 2 футболісти виходили. Сьогодні згадував Спартак. Один біжить, забиває, другий тут кладе всю оборону. Оце був футбол, люди кричать, задоволення... А тут навіть дивитися нема на що. 2 удари проти Інгульця? Ну що 14 спарингів? Ти або вмієш грати у футбол, або не вмієш. Як Мирон Богданович (Маркевич) казав – вони вміють грати у футбол! А тут що? Поки все це дуже тяжко виглядає.

Алієв: Виділяти ніколи нікого не можна. Ти виходиш командою, це колективний вид спорту. Якби ці прізвища виділялись, то я міг би щось сказати. Але я поки не бачу нічого ні індивідуально, ні командно.

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