"Він може сміливо сказати: "Вибачте, але ви не купили тих гравців, яких я хотів". Луческу не приховує, що любить грати з м'ячем, але бразильців у Динамо немає. Президент не купив гравців ще тоді, коли Луческу заробив 70 мільйонів для Динамо в єврокубках. Від цього можна танцювати.

"Лобановський йому заздрить": Леоненко радить не звільняти Луческу та висміяв призначення Ротаня

Зараз, природно, в Динамо будуть говорити, що набрали багато молоді, і їм потрібно набиратися досвіду. Але рівень усіх гравців Динамо не дозволяє прогресувати, щоби навіть затриматися в єврокубках. Тому в матчі з Інгульцем мені доводиться вигадувати відмазки, що Алієв з Мілевським не фартові, вітер завадив...

Ці двоє б і тепер точно нічого не зіпсували у грі киян. По-перше, Алієв і Мілевський мають техніку, а по-друге – назад бігти не треба. У цьому матчі у Динамо мучилися лише двоє – Дячук та Попов. Тим більше, Алієв за мою команду ветеранів грає – і непогано. Я і Мілевського кличу, але поки що він не хоче. Можливо, ще не готовий, не знаю", – цитує Леоненка FanDay.

Інгулець зганьбив Динамо – розкішний дебют Ковальця, фіаско киян перед битвою з лідером УПЛ і провал дебютанта