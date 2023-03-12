Милевский из-за войны находится в далеко не лучшем психологическом состоянии. Именно поэтому Артем сейчас фактически недоступен для представителей украинских СМИ, сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон.

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С бывшим нападающим Динамо хотели пообщаться английские журналисты для официальной программки English FA, поскольку искали "довольно известного, медийно яркого и разговорчивого бывшего футболиста сборной Украины с ярким бэкграундом". На Артема буквально "охотились", но ничего не удалось – телефон не отвечает, сообщения в мессенджеры проигнорированы, прямой контакт невозможен.

Напомним, последний раз Милевский появлялся на публике на поединке УПЛ Ингулец – Динамо, шокировав своим внешним видом.

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