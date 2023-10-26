"Мілевський був у комі. Я практично щодня відвідую його в лікарні. Він одужує, лікується, йде на поправку. Він має багато доброзичливців, але й багато таких, хто бажає йому зла.

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Мілевському потрібно забути, що він був футболістом. Все, це пройшло. Зараз у нього новий етап у житті. Як і в мене.

Життя на цьому не закінчується. Може, цей етап буде навіть кращим, ніж той у футболі. Перебудовуватись важко, але треба. На те ти й мужик", – сказав Алієв в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Нагадаємо, спільними зусиллями Мілевського у жахливому стані вдалось покласти у клініку, де він нині проходить реабілітацію від алкогольної залежності. Витрати на лікування взяв на себе власник Динамо Ігор Суркіс.

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