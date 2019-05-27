Леонардо покине Мілан, доля Гаттузо і Мальдіні – під питанням

Мілан планує масову чистку кадрів після невдалого закінчення сезону.

Першою полетить голова спортивного директора команди Леонардо, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Керівництву не сподобались виступи деяких новачків команди, яких запросив саме бразилець. Під питанням майбутнє в Мілані і головного тренера команди Дженнаро Гаттузо та директора з розвитку Паоло Мальдіні. Колишні гравці "россонері" не змогли виконати поставлених цілей. Посада спортивного директора, імовірно, дістанеться Луїшу Кампушу, який раніше працював в Монако і Ліллі.

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Нагадаємо, Мілан зайняв 5 місце Серії А і не зміг пробитися в Лігу чемпіонів.