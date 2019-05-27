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Леонардо покине Мілан, доля Гаттузо і Мальдіні – під питанням

19:58 448 Читать на русском
Леонардо покине Мілан, доля Гаттузо і Мальдіні – під питанням
Легенди Мілана / Фото офіційного сайту Мілана

Мілан планує масову чистку кадрів після невдалого закінчення сезону.

Першою полетить голова спортивного директора команди Леонардо, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Керівництву не сподобались виступи деяких новачків команди, яких запросив саме бразилець. Під питанням майбутнє в Мілані і головного тренера команди Дженнаро Гаттузо та директора з розвитку Паоло Мальдіні. Колишні гравці "россонері" не змогли виконати поставлених цілей. Посада спортивного директора, імовірно, дістанеться Луїшу Кампушу, який раніше працював в Монако і Ліллі.

"Протягом 18 місяців я майже не спав", – Гаттузо розповів, що було найважчим у роботі з Міланом

Нагадаємо, Мілан зайняв 5 місце Серії А і не зміг пробитися в Лігу чемпіонів.

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Теги
Мілан Мілан Італія Паоло Мальдіні Леонардо Араужо Леонардо Араужо Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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