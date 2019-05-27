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"Протягом 18 місяців я майже не спав", – Гаттузо розповів, що було найважчим у роботі з Міланом

12:09 440 Читать на русском
"Протягом 18 місяців я майже не спав", – Гаттузо розповів, що було найважчим у роботі з Міланом
Дженнаро Гаттузо / фото із соцмереж

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо поділився думкою про свої перспективи в клубі.

"Я вдячний команді. Набрані 68 очок змушують мене відчувати гордість, навіть незважаючи на біль від того, що ми не пробилися в Лігу чемпіонів.

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Робота тренера повинна оцінюватися клубом і експертами. Ми зустрінемося і поговоримо. Я хочу почути, що вони думають про мою роботу. Ми допускали помилки протягом сезону і тепер повинні робити їх якомога менше. Але я вважаю, що це був хороший рік.

У мене дуже багато пов'язано з цим клубом. Ймовірно, через це я відчував більше тиску, ніж повинен був. Протягом 18 місяців я майже не спав, психологічно я розбитий. Ці моменти я повинен врахувати на майбутнє", – цитує Гаттузо Football Italia.

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Додамо, що "россонері" за підсумками сезону в Серії А набрали 68 очок і посіли 5-е місце, не пробившись у Лігу чемпіонів.

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