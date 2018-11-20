Мілан зробив офіційну заяву щодо переходу Ібрагімовіча – трансфер все ближчий

Спортивний директор Мілана Леонардо Араужо заявив, що клуб працює над переходом нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовича, який в минулому вже виступав за "россонері".

"Ібрагімович дуже близький до переходу в Мілан, це факт. Ще нічого не вирішено, але це вже більше, ніж просто ідея.

Мілан провів зустріч з Райолою щодо повернення Ібрагімовіча

Златан має особливі якості, він боєць і мотивує людей як на полі, так і за його межами", – цитує Леонардо Sky Sports.

Контракт Ібрагімовича з Лос-Анджелес Гелаксі діє до кінця грудня 2018 року.

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