Лечче після призначення Луки Готті обіграв Салернітану та розписав нічию з Ромою. Сьогодні на "вовків" чекало ще складніше випробування. Мілан останнім часом набрав неймовірну форму, вигравши шість попередніх матчів у всіх турнірах.

Президент команди Ліги 1 може стати новим генеральним директором Мілана

Саму Чуквуезе зачепився за шанс у матчі з Фіорентиною, тож заслужено вийшов у старті проти Лечче. Саме він був найкращим гравцем матчу, хоч і не забивав. Нігерієць віддав асист на Пулішіча (американець встановив особистий рекорд результативності – 10 голів у лізі). Також після передачі Чуквуезе мав забивати Леау, але захисник встиг накрити. Насамкінець, Саму заробив вилучення для суперника. Хоча Крстовіч може скаржитися лише на себе, адже на мить сплутав футбол і кунг-фу.

Словом, другий тайм став формальністю. Лечче мав грати в меншості, а Мілан вже мав доволі серйозну перевагу. Однак на глядачів чекав подарунок. Адлі, який у першому таймі навішував з кутового на гол Жиру, віддав ще один асист – надзвичайно красиву передачу через пів поля на Леау. Ще відзначимо, що команди по разу влучали в поперечину, тож нудно не було.

Завдяки цій перемозі Мілан закріпився на другому місці турнірної таблиці Серії А, маючи вже 68 очок. Лечче залишається тринадцятим, маючи чотири пункти переваги над зоною вильоту.