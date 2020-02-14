Мілан – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Мілан розписав нічию з Ювентусом в рамках 1/2 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Мілан – Ювентус.

Господарі показали зразкову гру в першому таймі, дозволивши Ювентусу завдати лише одного удару. Натомість у Мілана були хороші моменти Калабрії та Ребіча, яких для гола також виявилось замало. Головні події поєдинку відбулись по перерві.

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Команда Піолі не збиралася скидати обертів, вже в дебюті другої половини той-таки Ребіч змарнував ще одну нагоду. Хорвату пощастило більше на 62-й хвилині: Кастільєхо виконав м'яку подачу в центр штрафного, і Анте ефектно переправив м'яч у лівий нижній кут – 1:0!

Юве спробував відповісти, але атакам туринців явно бракувало гостроти. Мілан сам вигадав собі зайві проблеми – Тео Ернандес отримав другу жовту, залишивши партнерів вдесятьох на останні 20 хвилин. Зрештою, Ювентус домігся свого завдяки пенальті. Роналду замкнув класну подачу Бентанкура на дальню стійку ударом боковими ножицями, влучивши в руку Калабрії. Сам португалець і виконав вирок – 1:1!

Ювентус у компенсований час врятував нічию з Міланом у півфіналі Кубка Італії – Роналду відзначився з пенальті