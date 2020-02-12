Наполі здобув сенсаційну виїзну перемогу над Інтером у першому півфіналі Кубка Італії

Наполі в рамках першого матчу півфіналу Кубка Італії несподівано переграв Інтер на Джузеппе Меацца.

Півфінали Кубка Італії проводять у два матчі, тож тренери починають гратися у стратегію. Вірогідно, саме тому перший тайм зустрічі між Інтером та Наполі виявився доволі нудним – гідними уваги вболівальників можна назвати лише три-чотири моменти. Зокрема, "нерадзуррі" могли вийти уперед після контратаки 3-в-3 на 16-й хвилині (Лаутаро слабко пробив в руки Оспіні) та зі штрафного на 28-й (Бірагі вистрілив поруч з правою стійкою). Загалом, міланці виглядали значно сильніше в позиційній та біговій роботі, повністю тримаючи ініціативу, однак попереду в них було сухо.

Неаполітанці мали куди кращі шанси. Так, на 31-й Ельмасу вдався класний прорив на ліву половину штрафного з прострілом-ударом (захисники вибили м'яч на кутовий), а перед самим свистком на перерву гостям вдалася контра 3-в-2 з передачею на правий край карного майданчика – Зєлінскі вистрілив, Паделлі парирував, а м'яч тут же влетів у руку Де Врею. Арбітр вирішив, що це було влучання, тому не призначив пенальті. Десь так воно й було. В цілому ж, підопічні Ріно Гаттузо виглядали пасивно, сильно притискаючись до воріт при обороні й зрідка вилітаючи у контратаки. Щоправда, їх старалися завершувати ударами.

Перша половина другого тайму мало відрізнялася від того, щоб вболівальники побачили до перерви. Інтер продовжив катати м'яч, доводячи володіння до 60-65 відсотків, однак все це було до чужої третини поля. Там Наполі грамотно закривався, тож моментів, крім замикання потилицею в руки Оспіні у Лукаку, міланці не мали. "Партенопеї" при цьому рідко виходили у контратаки, однак забити вдалося ледь не у першій же – на 59-й хвилині вони красиво пройшли півполя й завершили момент обіграшем Ді Лоренцо з Руїсом на межі штрафного. Після цього Фабіан завдав удару метрів з 22-х точно в ліву дев'ятку – 0:1!

Антоніо Конте одразу кинув у бій Еріксена, однак до 70-х хвилин Інтер залишався без моментів. Перший стався на 73-й, являючи собою дальній удар Еріксена поруч з лівою дев'яткою, однак найкращу можливість зрівняти рахунок господарі змарнували на 76-й – Лукаку замкнув простріл Мартінеса з лівого флангу, постріл заблокували, сталася купа відскоків, і м'яч Оспіна зупинив вж на самій лінії воріт. Між цими епізодами відбувся вихід на поле Санчеса та пройшло кілька перспективних атак Інтера, але загалом на половині поля неаполітанців було сухо. Конте так лютував, що аж жовту картку заробив.

Ендшпіль поєдинку взагалі не вразив. Інтер як тримав м'яч, так і продовжив це робити, однак оборона Наполі накривала усі спроби міланців загострити гру на чужій третині поля. Підопічні Антоніо Конте за 10 останніх хвилин основного часу та 4 хвилини компенсованого мали лише кілька заблокованих ударів з-за меж штрафного. Зрештою, фінальний свисток зафіксував дуже неочікувану, але заслужену перемогу гостей. Матч-відповідь – 5 березня у Неаполі.