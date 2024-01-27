Бергамці перебувають у пулі з шести команд, які претендують на місце в зоні Ліги чемпіонів. Підопічні Джан П'єро Гасеріні досягли цього завдяки тому, що успішно провели останній місяць, упродовж якого лише з Ромою розписала нічию, а решту матчів виграла. В Удінезе навпаки – лише одна перемога з початку листопада.

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Тож не важко уявити, за яким сценарієм проходив матч. Господарі ще в першому таймі оформили собі комфортну перевагу. Де Кетеларе оформив дуль. Він став лише третім гравцем у Серії А, який в цьому сезоні має щонайменше 7 голів та 7 асистів у всіх турнірах (ще Маркус Тюрам та Олів'є Жиру). Дуже потужні цифри від бельгійця, який провалився у Мілані.

Другий тайм Аталанта дограла в економ-режимі. Удінезе навіть був активнішим, але виключно в порівнянні. Обидві команди були аж надто інертними, тому рахунок більше не змінився. Бергамаски тепер мають 36 очок і бодай тимчасово потіснили Лаціо з четвертого місця. Фріульці залишаються поруч із зоною вильоту, до якої лише одне очко.