Тренеський штаб Мілана потерпає від пандемії коронавірусу. Заразився ще один фахівець.

Слідом за головним тренером позитивний тест здав асистент Стефано Піолі – Джакомо Муреллі, повідомляє прес-служба італійського клубу.

Піолі інфікувався коронавірусом

Ця ситуація ще більше ускладнила підготовку команди до матчу Серії А проти Наполі. За інформацією La Gazzetta dello Sport, тепер на тренерському містку протистояти Дженнаро Гаттузо буде ще одна легенда Мілана – Даніеле Бонера. Колишній захисник "россонері" працював одним із помічників Піолі і має необхідну ліцензію.

Додамо, що після семи зіграних турів Мілан одноосібно очолює турнірну таблицю Серії А. У активі Наполі на три очки менше та третя сходинка. Поєдинок 8-го туру запланований на 22 листопада.

Ібра перевершив Шевченка, арбітри не впізнали Реал, два обличчя Барси та німецька казка – огляд вікенду