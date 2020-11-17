Вслед за главным тренером положительный тест сдал ассистент Стефано Пиоли – Джакомо Мурелли, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Пиоли заразился коронавирусом

Эта ситуация еще больше осложнила подготовку команды к матчу Серии А против Наполи. По информации La Gazzetta dello Sport, теперь на тренерском мостике противостоять Дженнаро Гаттузо будет еще одна легенда Милана – Даниэле Бонера. Бывший защитник "россонери" работал одним из помощников Пиоли и имеет необходимую лицензию.

Добавим, что после семи сыгранных туров Милан единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе Наполи на три очка меньше и третья строчка. Поединок 8-го тура запланирован на 22 ноября.

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