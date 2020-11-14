Піолі інфікувався коронавірусом
15:10 - Читать на русском
Головний тренер італійського Мілана Стефано Піолі підхопив сумнозвісний COVID-19.
55-річний фахівець захворів, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Піолі здав позитивний тест на коронавірус у суботу вранці. Симптомів захворювання у тренера немає, він пішов на самоізоляцію вдома. Решта тестів гравців і персоналу "россонері" виявилися негативними.
Через виявлений у Піолі COVID-19 в Мілані призупинили тренувальний процес. Підготовка до наступного туру Серії А відновиться у понеділок.
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