55-річний фахівець захворів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Піолі здав позитивний тест на коронавірус у суботу вранці. Симптомів захворювання у тренера немає, він пішов на самоізоляцію вдома. Решта тестів гравців і персоналу "россонері" виявилися негативними.

Через виявлений у Піолі COVID-19 в Мілані призупинили тренувальний процес. Підготовка до наступного туру Серії А відновиться у понеділок.

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