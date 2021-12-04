Мілан після сенсаційної нічиєї Наполі в попередньому турі отримав змогу захопити одноосібне лідерство в Серії А – бодай на добу. Втім, для цього необхідно було переграти Салернітану. Завдання виглядало досить простим, адже команда Стефано Колантуоно трималася на останній позиції в таблиці й не знала перемог протягом п'яти матчів. На такого суперника тренерський штаб "россонері" вирішив провести ротацію, залишивши Ібрагімовіча, Мессіаса й Тоналі в запасі.

Мілан залишився без одного з лідерів до кінця сезону

Вже на 5-й хвилині матчу Мілан підтвердив свій статус, відкривши рахунок внаслідок прориву Леау в штрафний та прострілу. Кессьє замкнув – 1:0!

Після цього підопічні Стефано Піолі змарнували ще кілька моментів, а на 18-й хвилині господарі забили вдруге. Голом відзначився Салемакерс, який прийняв проникний пас від Браїма Діаса, змістився в район 11-метрової позначки пробив у дальній кут – 2:0. Перед свистком на перерву Кессьє та Леау могли і до розгрому справу довести, однак постріл Франка з лету голкіпер витягнув з-під поперечки, а Рафаель вистрілив повз ліву стійку.

В другому таймі "россонері" збавили оберти, загострюючи зрідка, однак і цього могло бути достатньо для добивання Салернітани. Так, на 52-й хвилині Кессьє ледь не замкнув гострий крос від Флоренці, а на 70-й Белец врятував при ударі Мессіаса з близької дистанції в дальній кут. Наприкінці зустрічі Салемакерс мав можливість додати до голу ще й два асисти, але удари Діаса та Тоналі пройшли поруч з каркасом. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Мілана з рахунком 2:0.

Таким чином, Мілан набрав 38 очок, піднявшись на першу позицію й відірвавшись від другої на два залікових бали. Салернітана з 8 пунктами залишилась на дні таблиці.

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