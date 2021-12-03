У матчі 15-го туру Серії А проти Дженоа данець пошкодив зв'язки лівого коліна, а вже нині був прооперований в одній із міланських лікарень, повідомляє прес-служба "россонері".

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Хірургічне втручання було успішним. Сімон вже розпочав процес реабілітації, але допомогти команді Стефано Піолі в поточному сезоні вже точно не зможе – відновлення триватиме щонайменше шість місяців.

У кампанії 2021/22 Сімон К'яер провів 14 матчів у складі Мілана. Хоч він і не відзначався результативними діями, та був одним із лідерів колективу.

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