Мілан вперше з часів Саккі забив 4 м'ячі Ювентусу

Італійський Мілан не тільки оформив сенсаційний камбек у домашньому матчі 31-го туру Серії А проти Ювентуса (4:2), а й вперше за тривалий час забив туринцям так багато.

"Россонері" вперше за понад 30 років забили 4 м'ячі Юве, повідомляє Opta Sports.

Несподіваний камбек Мілана та гольовий фестиваль у відеоогляді матчу проти Ювентуса

Востаннє Мілан стільки забивав "Старій синьйорі" в березні 1989-го. Тоді міланці розгромили Ювентус із рахунком 4:0. Із Міланом у той час працював легендарний Арріго Саккі, а сезон 1988/89 команда завершила перемогою у Кубку європейських чемпіонів.

Нагадаємо, що напередодні "россонері" під керівництвом Стефано Піолі здобули перемогу над туринцями, поступаючись 0:2 на старті другого тайму. За Мілан забили Ібрагімовіч, Кессьє, Леау та Ребіч.

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки