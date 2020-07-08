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Мілан вперше з часів Саккі забив 4 м'ячі Ювентусу

10:27 - Читать на русском
Мілан вперше з часів Саккі забив 4 м'ячі Ювентусу
Піолі може пишатися собою / Image Photo Agency

Італійський Мілан не тільки оформив сенсаційний камбек у домашньому матчі 31-го туру Серії А проти Ювентуса (4:2), а й вперше за тривалий час забив туринцям так багато.

62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч
 
Адріен Рабйо 47’
Кріштіану Роналду 53’
47’ Адріен Рабйо
53’ Кріштіану Роналду
62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч

"Россонері" вперше за понад 30 років забили 4 м'ячі Юве, повідомляє Opta Sports.

Несподіваний камбек Мілана та гольовий фестиваль у відеоогляді матчу проти Ювентуса

Востаннє Мілан стільки забивав "Старій синьйорі" в березні 1989-го. Тоді міланці розгромили Ювентус із рахунком 4:0. Із Міланом у той час працював легендарний Арріго Саккі, а сезон 1988/89 команда завершила перемогою у Кубку європейських чемпіонів.

Нагадаємо, що напередодні "россонері" під керівництвом Стефано Піолі здобули перемогу над туринцями, поступаючись 0:2 на старті другого тайму. За Мілан забили Ібрагімовіч, Кессьє, Леау та Ребіч.

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки

blog_ava
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Теги
Італія Мілан - Ювентус Мілан Мілан Арріго Арріго Саккі
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