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Несподіваний камбек Мілана та гольовий фестиваль у відеоогляді матчу проти Ювентуса

09:31 - Читать на русском
Несподіваний камбек Мілана та гольовий фестиваль у відеоогляді матчу проти Ювентуса
Роналду проти Ернандеса / ФК Ювентус

У рамках 31-го туру італійської Серії А Мілан зумів перестріляти туринський Ювентус (4:2). Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч
 
Адріен Рабйо 47’
Кріштіану Роналду 53’
47’ Адріен Рабйо
53’ Кріштіану Роналду
62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч

"Стара синьйора" володіла ініціативою у першому таймі, але Роналду та Ігуаїн не реалізували свої моменти. Довелося чекати другої половини гри.

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А там уже в дебюті Адріен Рабйо протягнув м'яч через півполя й класним ударом під перекладину змусив Доннарумму капітулювати. Ще за 6 хвилин Куадрадо вивів Роналду на побачення з кіпером, а Кріштіану спокійно перекинув воротаря.

Проте, Мілан не здався і влаштував ударну 5-хвилинку. "Россонері" забили тричі з 62-ї до 67-ї: Златан Ібрагімовіч упевнено реалізував одинадцятиметровий, Франк Кессьє пробив Щенсни після розкішної комбінації міланців, а Рафаел Леау принизив поляка голом у ближній кут.

Далі забивати могли обидві команди, але фортуна ще раз посміхнулася Мілану. Оборона Юве забула про Анте Ребіча, який скористався пасом Бонавентури – 4:2!

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки

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Ювентус Ювентус Італія Мілан - Ювентус Відеоновини Мілан Мілан
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