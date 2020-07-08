Несподіваний камбек Мілана та гольовий фестиваль у відеоогляді матчу проти Ювентуса

У рамках 31-го туру італійської Серії А Мілан зумів перестріляти туринський Ювентус (4:2). Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Стара синьйора" володіла ініціативою у першому таймі, але Роналду та Ігуаїн не реалізували свої моменти. Довелося чекати другої половини гри.

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А там уже в дебюті Адріен Рабйо протягнув м'яч через півполя й класним ударом під перекладину змусив Доннарумму капітулювати. Ще за 6 хвилин Куадрадо вивів Роналду на побачення з кіпером, а Кріштіану спокійно перекинув воротаря.

Проте, Мілан не здався і влаштував ударну 5-хвилинку. "Россонері" забили тричі з 62-ї до 67-ї: Златан Ібрагімовіч упевнено реалізував одинадцятиметровий, Франк Кессьє пробив Щенсни після розкішної комбінації міланців, а Рафаел Леау принизив поляка голом у ближній кут.

Далі забивати могли обидві команди, але фортуна ще раз посміхнулася Мілану. Оборона Юве забула про Анте Ребіча, який скористався пасом Бонавентури – 4:2!

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки