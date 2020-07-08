Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки

В рамках 31-го туру італійського чемпіонату Лаціо зазнав другої поспіль поразки, а Ювентус програв у фантастичному поєдинку на Сан Сіро. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 31-й тур

Лечче – Лаціо – 2:1

Голи: Бабакар, 30, Лучоні, 47 – Кайседо, 5

Нереалізований пенальті: Манкозу, 45+2

Мілан – Ювентус – 4:2

Голи: Ібрагімовіч, 62 (пен), Кессьє, 66, Леау, 67, Ребіч, 80 – Рабйо, 47, Роналду, 53

Лаціо після розгромної поразки Мілану в минулому турі де-факто втратив шанси на Скудетто, а от Лечче в разі домашньої звитяги над римлянами покинув б зону вильоту. Євген Шахов залишився в запасі, але й без нього господарі почали вкрай впевнено – вже на 2-й хвилині Манкозу потужним ударом метрів з 25-ти спрямував м'яч у ліву дев'ятку. Арбітри помітили гру рукою й гол скасували, а Лаціо на 5-й хвилині відповів голом Кайседо, який став наслідком грубої помилки голкіпера Габріела в штрафному – 0:1. Гості не розгубилися, зрівнявши рахунок на 30-й завдяки точному замиканню подачі з правого флангу у виконанні Бабакара.

В компенсований до першого тайму час Лечче міг вирватись уперед з пенальті, однак Манкозу з "позначки" пробив вище воріт! Втім, вже за дві хвилини після початку другого тайму господарі таки забили другий гол – це Лучоні головою замкнув подачу з кутового. Римляни у відповідь огризнулися кількома ударами у виконанні Альберто, Мілінковіча-Савіча, Іммобіле та Феліпе, однак реально гольовий момент вдалося створити аж на 87-й хвилині – це Адеканьє пробив головою під поперечку метрів з шести. Габріель врятував. В компенсований час Мілінковіч-Савіч завдав шикарного удару головою в дальню дев'ятку, але Габріел у блискучому стрибку знову врятував Лечче. Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Лечче – 2:1.

Програму дня закривала зустріч на Сан Сіро між Міланом та Ювентусом. Перший тайм пройшов рівно й без особливої гостроти – можна згадати тільки два удари Ібрагімовіча в площину з меж штрафного та замикання подачі з кутового вище воріт з кількох метрів у виконанні Бонуччі. Гра розкрилася одразу після перерви: на 47-й хвилині Рабйо пройшов трьох суперників і пробив із середньої дистанції в праву дев'ятку, а на 53-й Роналду отримав закидання за спини захисникам і пробив повз Доннарумму в ближній кут з відскоком – 0:2.

Здавалося, що гра закрита, але Мілан в середині тайму влаштував справжнє чудо. На 62-й хвилині Ібрагімовіч скоротив відставання в рахунку з пенальті, на 66-й Златан асистував Кессьє у завершенні ефектної комбінації з пострілом Франка з мінімальної дистанції, а на 67-й Леау після виграного єдиноборства Ребіча підхопив м'яч, увірвався на лівий край штрафного й пробив з рикошетом у ближній кут – 3:2!

Саррі одразу ж ввів у гру трьох нових гравців, а його підопічні ледь не відігралися на 78-й хвилині після удару Ругані головою. Доннарумма парирував, а вже на 80-й Мілан добив Юве: свіжий Алекс Сандро виконав передачу через власний штрафний в ноги Бонавентурі, той викотив пас на Ребіча, а Анте потужним ударом метрів з десяти розстріляв ближній кут – 4:2! Роналду в компенсований час вийшов віч-на-віч і забив третій гол Юве, але його скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував першу за чотири роки перемогу Мілана над Ювентусом в Серії А.

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