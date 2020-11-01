Мілан в січні 2021 року буде намагатися знайти підсилення в центр захисту.

"Россонері" не планують проводити активну трансферну кампанію, однак зосередять зусилля на підсиленні проблемних позиців.

Заборони не для Златана – Ібрагімовіч показав, як їздить на тренування

За інформацією CalcioMercato, Паоло Мальдіні, передусім, спробує підписати якісного центрбека. Стефано Піолі потрібен сильний напарник для Алессіо Романьйолі, оскільки наразі підміною для капітана та Сімона Кьяєра можна вважати лише молодого Маттео Габбію. Лео Дуарте повністю програє конкуренці.

Зазначається, що Мілан повернеться до варіанту з покупкою захисника Фіорентини Ніколи Міленковіча. "Россонері" намагалися купити 22-річного серба минулого літа, але "фіалки" вимагали за свого гравця близько 40 млн євро.

Шевченко зізнався, завдяки кому отримав сьомий номер у Мілані

Додамо, що в нинішньому сезоні Міленковіч провів за Фіорентину 5 матчів у Серії А і вже встиг записати у свій актив гол і результативну передачу.