Заборони не для Златана – Ібрагімовіч показав, як їздить на тренування
Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч уміє здивувати навіть тим, як добирається на тренування.
Епатажний форвард вважає за краще віддати перевагу мотоциклу, а не на автомобілі. Златан опублікував чергове вірусне відео у своїх соцмережах. "Їду на роботу", – підписав Ібра. Цікаво, що такий транспорт вважається небезпечним, і у контрактах багатьох футболістів прописана заборона ним користуватися.
Додамо, що зовсім недавно нападник Мілана перехворів коронавірусом. Кілька днів тому Златан записав звернення, де закликав ставитися до хвороби цілком серйозно.
До слова, у нинішньому сезоні 39-річний Ібрагімовіч провів за Мілан 6 матчів у всіх турнірах, у яких зумів забити 7 голів та віддати одну результативну передачу.
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