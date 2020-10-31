Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч уміє здивувати навіть тим, як добирається на тренування.

Епатажний форвард вважає за краще віддати перевагу мотоциклу, а не на автомобілі. Златан опублікував чергове вірусне відео у своїх соцмережах. "Їду на роботу", – підписав Ібра. Цікаво, що такий транспорт вважається небезпечним, і у контрактах багатьох футболістів прописана заборона ним користуватися.

Роналду подолав коронавірус

Додамо, що зовсім недавно нападник Мілана перехворів коронавірусом. Кілька днів тому Златан записав звернення, де закликав ставитися до хвороби цілком серйозно.

До слова, у нинішньому сезоні 39-річний Ібрагімовіч провів за Мілан 6 матчів у всіх турнірах, у яких зумів забити 7 голів та віддати одну результативну передачу.

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