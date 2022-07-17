Результат для "россонері" організував Олів'є Жиру, який оформив дубль. Також уваги заслуговує вишуканий асист Анте Ребіча. Хорват елегантно зіграв п'ятою, а по завершенні гри підняв трофей над головою як капітан.

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Однак цей матч заслуговує уваги не через перемогу чинних чемпіонів Серії А та дії окремих футболістів. Головна заслуга в німецького клубу, який тестував новий погляд на трансляції футбольних поєдинків.

На футболістах Кельна були закріплені спеціальні камери (так звані Body Cams). Вони дають змогу побачити ігровий момент із позиції футболіста. Проте головна родзинка в тому, що можна почути спілкування гравців – між собою, з арбітром чи головним тренером.

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Звісно, картинці бракує стабілізації і вона все ще має певні обмеження. Зокрема, не може змінювати фокус слідом за поворотом голови футболіста, а показує виключно те, що перед її об'єктивом. Однак навіть ця технологія вже дозволяє побачити значно більше деталей футбольного матчу.